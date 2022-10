Tutto pronto, partono i lavori della rotatoria davanti alla chiesa

Rotatoria in via Roma, di fronte alla chiesa dei santi Vito e Modesto a Spinea: iniziati i lavori. L'intervento del valore di 300 mila euro a favore della mobilità e della sicurezza stradale partirà il 12 ottobre per la trasformazione dell'incrocio semaforico che dovrebbe agevolare il flusso del traffico evitando rallentamenti e code che si formano proprio attorno alla zona del semaforo di piazza Marconi. Verranno predisposte le segnaletiche prima del cavalcavia della ferrovia nella porta est della città e sulla rotatoria in località Fossa verranno installati i cartelloni per segnalare i rallentamenti dovuti al cantiere.

Nei giorni scorsi la ditta affidataria dell’appalto ha delimitato la zona adibita al deposito di mezzi e materiali con apposita recinzione chiudendo parzialmente il parcheggio su piazza Marconi. Le attività propedeutiche alla realizzazione della rotatoria dureranno circa 45 giorni. A queste seguiranno le opere vere e proprie che dureranno altri 180 giorni e potrebbero variare le disposizioni della segnaletica in funzione del cantiere.

Per tutta la durata delle lavorazioni il Comune prevede la chiusura parziale di via Cattaneo di circa 10 metri della carreggiata, rimarrà comunque garantito l’accesso per funzioni religiose e al parcheggio a ovest di via Cattaneo, garantendo il passaggio verso le vicine attività commerciali. Per 5 giorni lavorativi si prevede la chiusura di via Volturno e via Tintoretto, ma verrà garantito il transito ai residenti con apposita segnaletica di deviazione del traffico.

Su via Prampolini si prevede il restringimento parziale della carreggiata per 5 giorni lavorativi garantendo l’accesso del senso unico da via Roma. Per quanto riguarda via Matteotti si prevede il senso unico in ingresso da via Roma, in questo caso la deviazione del traffico avverrà in direzione est verso Mestre su via Giovanni Verga-via Alfieri e in direzione ovest verso Mirano su via Ponchielli-via Fermi. Su via Roma verrà sempre garantito il transito mediante l’utilizzo di semafori di cantiere, con la previsione di un senso unico alternato nelle direzioni est-ovest.

La sosta dei bus Actv su via Matteotti sarà spostata in un'apposita piazzola su via Roma. L’area dell’odierna sosta degli autobus verrà trasformata in parcheggio. «Parte il primo macro cantiere di grosso interesse e impatto per la nostra città. Ora che è finito il profondo e lungo lavoro di progettazione e programmazione, finalmente si parte - commentano il sindaco Martina Vesnaver e l’assessore Chiara Perozzo -. Ricordiamo che questo è solo il primo dei cantieri, si tratterà di avere pazienza per gli inevitabili disagi. Chissà che la criticità incentivi l’uso degli assi esterni di viabilità, in modo da sgravare il centro».