Partenze per le vacanze, Cav e polizia stradale attrezzate: personale, info e caffè gratis

Vacanze estive e partenze, Cav, Concessioni autostradali venete, che gestisce la A4 tra Padova e Venezia e il Passante di Mestre, la A57 tangenziale di Mestre e il raccordo per l’aeroporto Marco Polo, ha presentato il piano per l’esodo estivo, tracciando le previsioni sul traffico in vista dei mesi più caldi dell’anno. Bollino rosso in direzione Trieste nei giorni di venerdì 26 e sabato 27 luglio e poi venerdì 2 e sabato 3 agosto e ancora venerdì 9 e sabato 10 agosto. In direzione Milano traffico intenso da bollino rosso previsto per il controesodo nel fine settimana del 17 e 18 agosto e ancora domenica 25 e lunedì 26 agosto. In tutto il periodo da luglio a settembre, il venerdì e sabato rimangono giornate da traffico sostenuto (bollino giallo) in direzione del litorale e così anche la domenica e il lunedì per chi viaggia in direzione opposta.

Esordio positivo per la nuova campagna Cav di sicurezza alla guida denominata “Pit Stop Vacanze”. All'l’infopoint "Cavhere" ad Arino est oggi, venerdì 21 giugno, è partita la collaborazione tra il personale Cav e gli agenti della polizia stradale per offrire informazioni utili e personalizzate ai viaggiatori. Apprezzati i consigli sulla manutenzione dell’auto, la pianificazione del viaggio e delle soste, la gestione delle emergenze, le buone pratiche all’interno dell’abitacolo rivolte sia al guidatore, sia ai passeggeri. Il tutto è stato sintetizzato in un volantino e in un manifesto con un decalogo di consigli disponibile all’infopoint, le aree di servizio Cav e il Centro servizi di Mestre durante tutta l’estate. Cav, come ogni anno, ha previsto per l’estate il potenziamento dell'organico in servizio e una serie di attività utili a garantire la scorrevolezza del traffico, l’informazione tempestiva all’utenza e la risoluzione rapida delle emergenze.

Tutti i lavori di manutenzione programmata sul Passante e la tangenziale di Mestre saranno sospesi nelle giornate “calde” dell’esodo. Nei giorni di maggior concentrazione di traffico il personale sarà potenziato e presente alle intersezioni A4/A57 e A4/A27 per la predisposizione di eventuali deviazioni nel minor tempo possibile. In caso di particolari eventi che possano rallentare il traffico, la concessionaria potrà decidere di dirottare i flussi sul percorso autostradale alternativo libero, evitando problemi alla viabilità ordinaria. Nelle stesse giornate, gli ausiliari saranno affiancati da personale di imprese qualificate per seganalare code e prevenire incidenti. Saranno inoltre presenti presidi fissi con carri attrezzi adibiti al soccorso stradale, leggero e pesante, che stazioneranno ai caselli di Spinea e Padova est.

Tutte le 96 porte disponibili nelle 7 stazioni autostradali gestite saranno presidiate nelle giornate in cui è prevista la maggior concentrazione di traffico e sarà garantita l’apertura di tutte le porte di uscita, complessivamente 59, suddivise in 32 casse automatiche, 23 di telepedaggio, una promiscua e 3 per il pagamento con carte abilitate. Verrà inoltre garantita la presenza di personale tecnico per il pronto intervento di ripristino guasti agli impianti di esazione, pedaggio e informazione all’utenza. Nei giorni più critici saranno a disposizione automezzi per il soccorso meccanico, un’ambulanza per il soccorso sanitario urgente, due mezzi attrezzati con segnaletica per il servizio presegnalazione code, 122 pannelli a messaggio variabile per l’informazione all’utenza, 144 telecamere per il controllo visivo delle tratte autostradali e della rete di adduzione, 34 webcam accessibili dal sito internet della società.

Tutte le informazioni utili saranno disponibili in tempo reale anche sulla App InfoViaggiando, realizzata dalle società contermini Autostrade Alto Adriatico, Cav e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova e sulla quale è disponibile un notiziario vocale di infotraffico sempre aggiornato. Sarà contattabile anche un call-center, che dalle 7 alle 22 risponde al numero verde gratuito 800.996.099. Il piano d'informazione all’utenza di Cav è potenziato tramite l’infopoint CAVhere, aperto tutti i giorni, festivi compresi (9-14 e 15-18) nell’area di servizio Arino est, in direzione Venezia: il servizio, in collaborazione con la direzione turismo della Regione del Veneto, oltre a offrire informazioni turistiche sulle destinazioni nel territorio regionale, è in grado di fornire notizie sulla viabilità e i servizi di Cav. In caso di necessità sono disponibili 14 mila bottiglie di acqua per la distribuzione all’utenza; per quanto riguarda il soccorso sanitario è stato predisposto, mediante impiego di un mezzo della Croce Rossa di Venezia, un presidio sanitario fisso con autoambulanza all’area di servizio di Arino est, lungo l’autostrada A4.

Cav ripropone quest’anno un’iniziativa di guida sicura che prevede, dal 20 luglio al 18 agosto, tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica (più il giorno di Ferragosto), l’offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino est e Arino ovest. Anche quest’anno è attiva la campagna di sicurezza “Vacanze coi fiocchi” contro le distrazioni alla guida sulle lunghe percorrenze.