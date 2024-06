Quasi 5 milioni di euro per gli impianti sportivi a Mirano e Vetrego

Partono i lavori per l’atletica di Mirano con i fondi del Pnrr e comunali. Nel campo sportivo sono iniziati gli interventi di rifacimento completo della pista di atletica e degli spazi per le discipline di salto e di lancio. Inoltre, gli spazi dedicati a spogliatoi saranno demoliti e ricostruiti con adeguamento sismico e alle norme del Coni e il miglioramento energetico e funzionale. Il costo complessivo dell’intervento è di 2 milioni e 850 mila euro, finanziato per 2 milioni tramite Pnrr all’interno dei Piani urbani integrati della Città Metropolitana di Venezia e per 850 mila euro da un cofinanziamento del Comune di Mirano.

Il termine dei lavori è previsto per l’autunno del prossimo anno. Un secondo cantiere aprirà la prossima settimana a Vetrego per il secondo stralcio dei lavori di riqualificazione e potenziamento dell'impianto sportivo polivalente. L’intervento prevede la realizzazione dell'impianto sportivo, l’adeguamento dell'attuale campo da calcio e dell'illuminazione, la realizzazione di nuovo corpo tribune e spogliatoi e spazi esterni oltre che di una piastra polivalente per il gioco del basket, della pallavolo e altro, e la sistemazione della viabilità. Costo complessivo di 2 milioni di euro, con un finanziamento Pnrr di 785.627 euro e cofinanziato dal Comune per 1 milione e 214.373 mila euro. L’ultimazione dei lavori è prevista per la primavera 2025. Prosegue così l’attuazione degli interventi per i quali il Comune ha ottenuto i contributi che ammontano a 9 milioni e 625.626 euro. Soldi che sono stati integrati con risorse comunali per 3 milioni e 984.373 euro per ottimizzare i progetti. Il valore totale degli investimenti ammonta quindi a 13 milioni e 609 mila euro.