Tanta fretta di venire al mondo: nasce a casa prima che arrivi l'ambulanza

Tanta fretta di nascere e così, anche se l'ambulanza era già stata chiamata, un bambino è venuto alla luce in casa nella notte tra sabato e domenica, verso le 2.20. È successo in un'abitazione a Dolo. Il Suem, già allertato visto che la mamma, una signora di origini rumene, aveva capito che era arrivato il momento di partorire, non ha potuto aspettare l'arrivo dell'ambulanza che l'avrebbe portata in maternità all'ospedale, come aveva programmato. Il piccolo infatti è nato precipitosamente a casa, mentre il mezzo dal pronto soccorso di Dolo stava raggiungendo l'abitazione.

Ad aiutare la signora è stata sua mamma, la nonna del piccolo venuto al mondo, che si trovava con lei. La donna ha seguito le indicazioni del Suem al telefono ed è riuscita a far partorire la figlia. Tutto è andato per il meglio ed è durato pochi minuti. L'ambulanza è sempre rimasta in contatto diretto con la sala parto dell'ospedale di Mirano. Mamma e figlio stanno bene e ora sono al reparto di Ostetricia e ginecologia dove sono stati portati all'ospedale miranese dell'Ulss 3.