Venezia presa d'assalto, Pasqua «da delirio»

Il pienone di Pasqua a Venezia era stato abbondantemente annunciato, le conseguenze in termini di disagi pure, sia per gli abitanti sia per i visitatori. La gente arrivata in città nel fine settimana è davvero tanta, venerdì almeno 120mila e sabato «molto peggio», come segnalato dal comandante della polizia locale Marco Agostini. Nel pomeriggio di ieri Agostini stava gestendo una situazione che lui stesso ha definito «un delirio», con tutti i parcheggi esauriti e la coda di gente nonostante la presenza di cartelli, segnalazioni e operatori. «Sono peggio di San Tommaso - ha detto all'Ansa - devono andare a vedere davvero se non ci sono posti». E così il principale punto di arrivo, piazzale Roma, si è intasato intasa creando code che si sono spinte lungo tutto il ponte della Libertà. Situazione che si sta ripetendo domenica mattina: alle 11 tutti i parcheggi sono esauriti, compresi quelli del Tronchetto.

Agostini ha spiegato che ci sono 220 agenti in servizio sul territorio comunale, facendo anche una stima dei visitatori presenti. «Peggio di così è complicato, c'erano 80mila persone che hanno dormito a Venezia, 40mila sono i pendolari. Chiaro - aggiunge - che dipende anche dal meteo perché se diventa perturbato tutti coloro che non possono andare in spiaggia si riversano qui. Ma non è pensabile far miracoli». Anche il trasporto pubblico è in difficoltà, ma in parte è inevitabile nel momento in cui si supera una certa soglia di sostenibilità dei flussi. L'Actv non riesce a rispondere alle esigenze né di visitatori né di residenti, al punto che dalle isole le attese si prolungano anche per un'ora per cercare di salire su un mezzo.

Attacca l'opposizione, con la capogruppo del Pd Monica Sambo che commenta: «In città è il caos, è tutto come prima. Dopo anni l’amministrazione non ha ancora avviato alcun piano per la gestione e programmazione del turismo. Avremmo potuto sperimentare e programmare i nuovi arrivi, sfruttando il periodo della pandemia per ripensare anche ad un nuovo modello. Invece l’amministrazione si comporta come se nulla fosse successo». Il Comune risponde attivando il monitoraggio tramite la smart control room e polizia locale, oltre ai Guardians, persone addette al controllo dei comportamenti dei turisti nelle zone più affollate.