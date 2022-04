Pienone per Pasqua e Biennale, hotel tutti operativi per la prima volta dopo 2 anni

La Pasqua è da quasi tutto esaurito a Venezia, dove gli alberghi associati all'Ava già da ieri registravano l'85% di occupazione e per i prossimi 10-15 giorni sfioreranno il 100%. L'altro dato rilevante è che nel periodo delle festività tra il 17 e il 25 aprile tornerà ad aprire la totalità delle strutture ricettive del centro storico, cosa che, tra l'acqua granda e la pandemia, non avveniva dal novembre 2019. La fine dell'emergenza sanitaria e di molte restrizioni, la bella stagione, i giorni di vacanza e i grandi eventi sono i fattori che stanno spingendo verso il ritorno del turismo di massa. E Venezia è in prima linea: per quanto si parli di bei progetti per riportare lavoro e abitanti in città, il turismo costituisce la principale e quasi unica fonte di ricchezza economica, perlomeno per quanto riguarda Venezia isola.

«Crisi terminata»

«Sembra di essere tornati ai vecchi tempi - riepiloga il direttore dell'Ava, Claudio Scarpa -. Assistiamo al primo momento in cui Venezia si riprende alla grande, dopo 2 anni di pandemia e 4 mesi di acqua alta. I prezzi risalgono e i fatturati delle imprese sono buoni». Difficile fare delle previsioni dettagliate per maggio e giugno, ma la tendenza fa presumere che l'onda positiva proseguirà: «L'abitudine ormai è di prenotare last minute - dice Scarpa - quindi le imprese non sanno quali saranno i flussi turistici 20 o 30 giorni dopo». Tutti i segnali, comunque, dicono che «la crisi è terminata, pur lasciandosi dietro imprese devastate dal punto di visto economico e del personale», conclude.

Assalto alla città

Peraltro, chi si muove quotidianamente tra le calli e i ponti se n'è accorto chiaramente. Negli ultimi giorni si vedono sempre più famiglie con trolley al seguito e ristoranti pieni, con le conseguenti difficoltà a farsi largo tra la folla o a prendere un vaporetto. Si calcola che nel fine settimana delle palme abbiano dormito in città 80mila persone, per il ponte di Pasqua saranno almeno 100mila e il numero, come detto, non calerà nei giorni successivi: la Biennale Arte, anche nella fase del pre-opening per gli addetti ai lavori (20-22 aprile), richiamerà, da sola, decine di migliaia di visitatori.

Turismo di fascia alta

Tendenza che si registra anche negli alberghi più grandi del centro storico, quelli associati a Confindustria. In questa fascia, secondo un’indagine della società Str, l’indice di occupazione supererà l’80% nel weekend per attestarsi al 72% nei prossimi 15 giorni. E qui si parla di turisti che, tendenzialmente, hanno un'alta capacità di spesa. Secondo il presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia, Salvatore Pisani, «si tratta di flussi legati alla cultura e all'arte»: c'è la Biennale ma anche, ad esempio, Homo Faber, evento internazionale dedicato all'artigianato e alla manifattura. Mentre per giugno si attende il Salone nautico. Rilevante, a questo proposito, la ripresa dei voli dal Canada (Toronto, Montreal) nel mese di aprile e dagli Usa (New York, Atlanta, Philadelphia) da maggio, che incentiverà il ritorno dei turisti americani.