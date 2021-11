Daspo e problemi di salute, ma Pasquale Aita torna a creare scompiglio davanti al tribunale

Nonostante il Daspo e una lunga degenza per problemi di salute, Pasquale Aita questa mattina è tornato a creare scompiglio all'esterno della procura di Venezia. Il clochard non ha cambiato registro rispetto al passato, insultando come di consueto le persone che si recavano al tribunale lagunare, così come i passanti che circolavano in piazzale Roma. È spettato a carabinieri e polizia allontanarlo, intervenuti sul posto dopo alcune segnalazioni.

Era da qualche tempo che Aita non si faceva vedere dalle parti della cittadella della giustizia. Lo scorso mese di maggio aveva imbrattato i motoscafi della Regione ormeggiati a Santa Chiara, jersey e ingresso del tribunale, così come il centro vaccinale nella sede della banca di Sondrio, con insulti vari, scritti a caratteri cubitali con la vernice rossa.

Il senzatetto era stato raggiunto da un provvedimento - puntualmente non rispettato - che lo obbligava a mantenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla procura lagunare, ma aveva comunque continuato a far parlare di sé, accumulando una serie di denunce a causa dei suoi comportamenti sopra le righe, che negli ultimi tempi avevano ecceduto i limiti del buon senso.