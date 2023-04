Centomila persone a Jesolo per la Pasquetta, solo una multa per consumo di alcol in spiaggia

Il fine settimana e il giorno di Pasquetta hanno fatto registrare un grande afflusso di visitatori sul litorale veneziano e in particolare a Jesolo, dove solo nel lunedì dell'Angelo si stima siano arrivate circa 100mila persone. Complessivamente le festività si sono svolte senza intoppi o problemi di ordine pubblico, se si esclude una persona che nel pomeriggio di Pasquetta ha ricevuto una multa di 200 euro per aver bevuto alcol sulla spiaggia, in violazione al regolamento comunale che vieta il consumo su suolo pubblico.

Il bilancio è positivo, visto che la gestione di queste giornate può essere considerata un test in vista della bella stagione. Anche per questo l'amministrazione comunale, in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, ha messo in campo un piano straordinario di controlli. Lunedì mattina gli autobus in arrivo nella zona di piazza Mazzini, che trasportavano soprattutto giovani ragazzi, sono stati ispezionati dalle pattuglie interforze composte da agenti di polizia locale, polizia di stato, carabinieri e guardia di finanza, che hanno verificato anche i contenuti degli zaini. Trentacinque i bus controllati, anche in questo caso senza che siano emersi problemi particolari.

Le attività sono in corso anche per verificare il rispetto del regolamento di polizia urbana, entrato in funzione tramite un'ordinanza emanata dal sindaco, che istituisce il divieto, in tutto il territorio di Jesolo, della vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine. L'amministrazione si dice soddisfatta di quanto fatto: «Abbiamo fatto un sopralluogo in piazza Mazzini», fa sapere il sindaco Christofer De Zotti, rilevando la presenza di «tanta gente, come in tutta la città: questo è un dato molto positivo in preparazione alla stagione balneare, ma la situazione è assolutamente sotto controllo. Ringraziamo le attività commerciali per la collaborazione. Siamo felici - conclude - che il primo banco di prova sia andato molto bene, ma ovviamente i risultati non sono definitivi. Dobbiamo tenere alta l’attenzione».