Tre persone denunciate per utilizzo illecito di pass per disabili

La polizia locale di Chioggia, diretta dal comandante Michele Tiozzo, ha accertato nei giorni scorsi due casi di utilizzo illecito di tagliando per portatori di handicap, denunciando tre persone alla magistratura.

Nel primo caso, un'automobile in sosta di fronte al municipio in Corso del Popolo aveva esposto un contrassegno non originale. Il conducente, un trentenne residente a Chioggia con la madre di 52 anni, ha spiegato di aver usato una fotocopia del tagliando intestato alla nonna (che vive a Sottomarina) per accompagnarla la sera precedente al pronto soccorso. Gli agenti hanno verificato la dichiarazione e scoperto che era falsa: sia al pronto soccorso, sia attraverso la visione delle immagini delle telecamere cittadine, hanno costatato che l'auto era entrata e parcheggiata in Ztl dal pomeriggio del giorno prima. Oltre al verbale per l'accesso non autorizzato in zona a traffico limitato, l'uomo deve rispondere del reato penale di uso di atto falso, mentre la madre è accusata di favoreggiamento per aver confermato le sue dichiarazioni.

Anche il secondo episodio ha riguardato l'utilizzo di una fotocopia di un tagliando per disabili. Una quarantenne di Sottomarina è stata denunciata per aver esposto la riproduzione falsificata, in cui era stata alterata la data di scadenza del tagliando intestato al figlio minorenne, che era scaduto tre anni prima.