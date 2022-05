Passante di Mestre chiuso nel fine settimana

Il Passante di Mestre sarà chiuso questo fine settimana, e il successivo, in direzione Milano, per i periodici interventi di manutenzione che Cav effettua annualmente in previsione dell’esodo estivo. La chiusura del tratto autostradale permetterà al concessionario di concentrare nel fine settimana, - quando c'è un minor flusso di mezzi pesanti - una serie di lavori indispensabili per la sicurezza, oltre a procedere alle periodiche ispezioni di ponti, sottopassi e viadotti presenti lungo il tracciato.

La chiusura è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro, - Passante e tangenziale di Mestre - che consente a Cav di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata interessata dai lavori. Nel primo fine settimana di lavori, il Passante verrà chiuso, esclusivamente in direzione Milano, dalle 22 di venerdì alle 6 di lunedì 23 maggio, e il traffico in A4 sarà deviato all’altezza di Quarto d’Altino, sulla carreggiata ovest della A57, con uscita obbligatoria verso la stazione di Venezia Est. Entrambi gli svincoli A27/A4 in direzione Milano verranno chiusi dalle 22 di venerdì fino alle 12 di martedì 24 maggio.

Il traffico sul Passante in direzione Trieste resterà regolare. Da venerdì 27 notte e fino all’alba di lunedì 30 maggio, con gli stessi orari e salvo condizioni meteo avverse, Cav effettuerà quindi una seconda chiusura del Passante, per proseguire i lavori sulla stessa carreggiata.