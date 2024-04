Un passeggero in ipoglicemia salvato dal personale del bus

Grazie all'intervento del personale del bus un passeggero, colpito da un attacco di ipoglicemia, è stato soccorso e messo in salvo. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 7 aprile, a bordo di un mezzo di Atvo della linea Cortina-Venezia che in quel momento si trovava in via Righi, bivio parco San Giuliano, a Mestre.

Erano le 18 quando il conducente del bus ha avvertito dei lamenti provenire dalla parte posteriore del mezzo; alla richiesta se ci fosse qualche problema, nessuno dei trenta passeggeri a bordo, alcuni dei quali stranieri, ha saputo dare una risposta. Intuendo che ci fosse qualcosa di anomalo, l'autista ha fermato il mezzo ed è andato personalmente a controllare, trovando un signore rannicchiato tra due sedili, in evidente difficoltà.

L’uomo non riusciva a parlare. L’autista ha allertato il 118 e si è portato alla stazione di Mestre dove, con il supporto di un collega, ha soccorso il malcapitato, un 50enne di origine sudamericana che era salito a Tai di Cadore. Grazie anche ai corsi di primo intervento, il personale (l’autista e un esterno presente in stazione), dopo averlo messo nelle condizioni di respirare, ha intuito che il turista era stato colpito da un attacco di ipoglicemia; sono così corsi al bar per prendere delle bustine di zucchero, che l’uomo ha assunto, iniziando di conseguenza a riprendersi. Nel frattempo sono arrivati i soccorritori del 118 che lo hanno preso in carico. Gli altri passeggeri nel frattempo erano stati fatti salire su un bus diverso per poter raggiungere la destinazione.

Il presidente di Atvo, Fabio Turchetto, si è complimentato con il personale: «La sicurezza dei nostri passeggeri, oltre che dei lavoratori, è in cima alle priorità, per questo investiamo in corsi di primo intervento e in mezzi sicuri. Quanto avvenuto ha, di fatto, permesso di salvare una vita, ed è conseguenza di questi corsi, oltre che della capacità del nostro personale di intervenire con professionalità e sangue freddo. Grazie per quanto hanno fatto».