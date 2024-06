Chioggia, completati i lavori alla passerella sul canal Lombardo

Si sono conclusi i lavori alla passerella ciclopedonale sul canal Lombardo di Chioggia, il ponte apribile che unisce il centro storico con l’isola dei Saloni. Nel tempo è diventata la principale arteria di scorrimento per pedoni e bici, aumentato anche in conseguenza del flusso turistico delle navi da crociera.

Nell’ottica della prossima attivazione della Ztl in cttà, riferisce l'amministrazione comunale, il ponte «assume una connotazione strategica», in quanto collegamento prioritario tra l’insula di Chioggia e i parcheggi posti ad est. Per il sindaco Mauro Armelao, si tratta di un «intervento incisivo di manutenzione al ponte, utilizzato da residenti e anche da molti croceristi e turisti in generale. Dal 2001-2002, periodo della sua realizzazione, non era mai stata fatta una manutenzione così importante. Abbiamo cambiato tavolato e lattoniere, sono stati ricoperti gli oculi che erano diventati un immondezzaio, è stata ripristinata l'illuminazione segnapassi, togliendo quella esterna, sistemato tutto a livello meccanico e oleodinamico, rifatto impianto elettrico e sbarre, ritinteggiate le parti murarie».

Il prossimo intervento, aggiunge Armelao, sarà sull’impalcato e renderà la struttura più solida e durevole nel tempo. I lavori, eseguiti dalla ditta Polytec di Piove di Sacco ed seguiti dal servizio manutenzioni, hanno comportato una spesa di poco meno di 98mila euro, provenienti dal fondo della legge speciale per Venezia.