Arriva la passerella ciclopedonale per collegare Pozzi a San Giorgio al Tagliamento

Lunedì mattina, 28 agosto, è in programma il varo della passerella che consentirà l’attraversamento dello scolo Vidimana, dove la Città metropolitana sta realizzando un percorso ciclopedonale lungo la SP75 (via Pordenone) tra le intersezioni con la SP73 (a sud) e via San Mauro (a nord), nel comune di San Michele al Tagliamento. Lo scopo è di collegare l’abitato a nord della località Pozzi con il centro del paese di San Giorgio al Tagliamento: lungo la SP75, a sud della rotatoria tra la stessa via con la SP73, sono già presenti due itinerari ciclo-pedonali su entrambi i lati della carreggiata.

L’opera ha una dimensione in pianta di circa 16,80 metri per 2,95 ed è realizzata con struttura portante in acciaio, piano di impalcato in lamiera grecata e soletta in cemento armato. La struttura principale, già preassemblata, arriverà nel cantiere tramite un mezzo di trasporto eccezionale e sarà poi calata con una autogru. Successivamente, verrà completata con il getto della soletta di impalcato, infine saranno montanti i parapetti. L’investimento per la realizzazione della passerella è di 1 milione di euro, cifra cofinanziata da Città metropolitana e Comune di San Michele al Tagliamento.