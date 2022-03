Locali e macchinari sporchi nella ditta che prepara pasti per le mense scolastiche

Cuocevano e confezionavano i pasti per alcune mense scolastiche, ma i locali interni e i macchinari utilizzati non rispettavano le norme igienico sanitarie di base. A ciò, si aggiungevano inosservanze sulla registrazione delle pulizie e sulla rilevazione delle temperature dei congelatori. Per questo motivo, i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno sanzionato il titolare della ditta per 3 mila euro.

Nell'ultima settimana, i militari dell'Arma, supportati dal personale del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 hanno fatto luce anche su un ristorante del lungomare di Sottomarina che all'interno di frigoriferi e congelatori conservava prodotti alimentari privi dell'etichettatura per la tracciabilità. Lo stesso copione si è poi ripetuto anche in un bar della zona, che oltre a prodotti alimentari non tracciati, è stato sorpreso con due slot machine in funzione in orario non consentito. Per i titolari delle due attività sono scattate rispettivamente sanzoni da 1.500 e 2.500 euro.