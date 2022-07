Circola da anni con la patente contraffatta, multa da 5 mila euro

Per più di 10 anni, durante i controlli su strada, ha detto di aver mostrato sempre la stessa patente che ora è risultata essere contraffatta. Nessuno gliel'aveva mai contestata fino a quando ha incontrato gli agenti della polizia Municipale di San Donà. Un cittadino kosovaro, da anni residente in Germania con la famiglia, è stato fermato martedì dagli uomini del comando di Polizia locale sandonatese vicino alla stazione ferroviaria.

L’uomo, all’atto dell’accertamento, ha esibito una patente polacca che ha insospettito gli agenti di polizia. A seguito di un accurato controllo, svolto a distanza in collaborazione con il laboratorio falsi documentali della polizia locale di Venezia, gli agenti hanno appurato che la patente polacca presentava una sofisticata falsificazione realizzata impiegando elementi originali di una patente vera, tra cui la pellicola trasparente di copertura e lo stemma della repubblica polacca.

Il cittadino straniero è stato denunciato per concorso in falsità e sanzionato con 5 mila euro per guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi. Negli ultimi mesi sono state tre le patenti polacche riconosciute come false e sequestrate in occasione di controlli di polizia stradale della Municipale di San Donà di Piave.