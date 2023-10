Controlli stradali nel weekend, sei patenti ritirate

Tutti, al momento del controllo, avevano un tasso alcolemico oltre il limite di 0,5 grammi per litro di sangue. Uno di loro addirittura registrava 2,20, e per lui oltre al ritiro patente è scattata la decurtazione di 10 punti. Sono sei le patenti ritirate dalla polizia stradale di Venezia nell'ambito dei controlli eseguiti nell'ultimo fine settimana.

Un potenziamento delle attività per contrastare gli incidenti stradali. Dai dati Istat riferiti al 2022 si evidenzia un andamento dell’incidentalità abbastanza piatto - spiegano dalla questura -, in sostanza non si rileva una verticalizzazione verso il basso del dato numerico degli incidenti e l’andamento per l’anno 2023 si conferma senza particolari variazioni. L’Italia ha aderito al progetto mondiale ed europeo del dimezzamento del numero di morti entro il 2030 ed azzeramento nel 2050.

Da un focus sulle nuove generazione emerge che da qualche anno la distrazione risulta essere la prima causa di incidentalità e la prima causa di morte per i giovani fino a 24 anni è per incidente stradale. In occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che si celebra quest’anno il 19 novembre, è stata organizzata una massiccia attività preventiva di controlli sulla guida anti alcol e droga, iniziata lo scorso fine settimana, 7 e 8 ottobre, e che proseguirà per i prossimi quattro weekend.