Controlli stradali nel weekend, ubriachi alla guida: patenti ritirate

Quattro conducenti guidavano sotto l'effetto di alcolici. È l'esito dei controlli straordinari effettuati sabato scorso dai carabinieri di Chioggia. L'attenzione dei militari si è concentrata principalmente sulle strade del centro della città clodiense e di Sottomarina, oltre che sulle arterie di accesso a queste aree. Nel corso dell'operazione, sono state rilevate diverse violazioni al codice della strada: tre maggiorenni sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue. Un neopatentato, invece, è risultato positivo all'etilometro con un tasso di 0,2.

Ma non solo. Durante i controlli sono stati identificati due minorenni in possesso di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana. Sono stati segnalati alla prefettura di Venezia per detenzione di droga a fini personali.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday