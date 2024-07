Alcol e droga alla guida, 26 patenti ritirate in due notti

Ventisei patenti ritirate in due notti per guida sotto effetto di alcol o droga. È il bilancio di una serie di controlli attivati dalla polizia stradale, che si è posizionata all'uscita del casello autostradale di Meolo - Roncade il 28 giugno, mentre il giorno successivo a Jesolo.

Gli agenti si sono avvalsi anche di un veicolo appositamente attrezzato a laboratorio mobile, che ha consentito di eseguire direttamente su strada le analisi sull’alterazione alla guida dovuta all’assunzione droga. Al casello sono stati controllati oltre 500 veicoli e 53 conducenti sono stati sottoposti a un primo screening. Diciassette le patenti ritirate, di cui 15 per l'assunzione di alcolici e due per cocaina e cannabis. La notte successiva, a Jesolo, dove gli agenti durante la serata hanno fatto tappa per la campagna di prevenzione "E...State con noi", sono stati controllati 148 conducenti. Nove di loro , 6 uomini e 3 donne, sono stati sanzionati per essere risultati positivi all’alcooltest oltre la soglia minima di 0,50 g/l di alcool nel sangue. Sono 4 le denunce penali per il superamento della soglia di 0,80 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente. Due sono anche risultati positivi all’assunzione di cannabis.



