Ubriachi alla guida: 13 patenti ritirate in una notte

Tredici patenti ritirate, di cui cinque con l'aggiunta di una denuncia penale. È il bilancio dei controlli eseguiti dalle forze dell'ordine nella notte tra venerdì e sabato lungo le strade del Veneziano.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Ventiquattro operatori, attraverso dieci posti di controllo, hanno presidiato alcuni punti strategici del territorio, focalizzandosi su accertamenti specifici con alcoltest. In una notte sono stati controllati 138 conducenti, tra i quali ben otto sono stati sanzionati e si sono visti ritirare la patente perchè positivi (con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro di sangue). Altri cinque, invece, sono stati denunciati perchè la soglia superava lo 0,8. Tra le persone risultate positive, la maggior parte aveva un’età superiore ai 50 anni, con una conducente che oltre al ritiro della patente si è vista sequestrare il veicolo, per la successiva confisca, poiché presentava in entrambe le prove un tasso alcolemico nel sangue superiore al 1,5.