Ubriachi alla guida, 9 patenti ritirate nel weekend

Nove patenti sono state ritirate durante un'operazione di controllo stradale nel Veneziano. Un'azione messa in campo nella giornata dedicata alle vittime della strada, celebrata domenica 19 novembre.

La polizia stradale ha fermato e identificato 218 guidatori nella notte tra sabato e domenica e li ha sottoposti a test dell'etilometro. Nove sono risultati positivi. Di questi, cinque avevano un tasso alcolemico tra 0,50 e 0,80 grammi per litro di sangue. Nei confronti di tutti è scattato il ritiro della patente per un periodo che va da 3 a 6 mesi, oltre alla decurtazione di dieci punti. Altri 4 guidatori, con un tasso tra 0,8 e 1,50 g/l, sono stati denunciati, con sospensione della patente per 6-12 mesi e decurtazione di 10 punti. Un neopatentato, per cui vige il limite di alcol zero, è stato trovato positivo con un tasso non superiore a 0,8 g/l. Anche per lui sospensione della patente per 4-8 mesi e decurtazione di 20 punti. Oltre alle sanzioni legate all'alcol, sono state contestate altre 9 infrazioni amministrative, con un totale di 142 punti decurtati e il ritiro di una carta di circolazione.