Il piccolo Anas Zidane, tre mesi, investito sulle strisce: l'investitore patteggia un anno

La tragedia si è verificata il 28 marzo 2022. In via del Plebiscito, a Padova, una mamma di origine marocchina con il neonato di tre mesi nel passeggino ha attraversato la strada sulle strisce all'altezza di una rotatoria. In quel momento è sopraggiunta un'auto guidata da Fatih Abdessamad, 46enne marocchino residente a Vigonovo. La mamma è riuscita ad evitare l'impatto, riportando soltanto lievi contusioni, mentre il passeggino è stato preso in pieno dall'auto. Il piccolo Anas Zidane non ce l'ha fatta. È morto due ore dopo il ricovero in ospedale.

Ieri, 6 giugno, davanti al gup Domenica Gambardella, l'investitore ha patteggiato la pena di un anno e quattro giorni di reclusione, ottenendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il patteggiamento è stato concordato con il pubblico ministero Silvia Golin, titolare dell'attività d'indagine. La famiglia di Anas Zidane ha ricevuto un risarcimento pecuniario di un milione di euro.

Dagli accertamenti è emerso come l'automobilista di Vigonovo al momento dell'impatto viaggiasse entro i limiti di velocità. Inoltre, gli accertamenti clinici avevano dato esito negativo sia per l'alcol che per la droga. L'uomo, rendendosi conto del dramma che si era consumato, aveva subito bloccato la sua auto per soccorrere il neonato. Per l'investitore il pentimento è stato immediato e, anche dopo la sentenza, ha ricordato come l'episodio segnerà per sempre la sua vita di uomo e di padre. La notizia originale è riportata da PadovaOggi.