Spinea si allea con le associazioni di volontariato

Spinea sigla un patto di collaborazione con le associazioni di volontariato. Martedì in giunta l'accordo fra Alcolisti Anonimi e Gruppo Al-Anon di Spinea, Avis Comunale di Spinea Odv Eleonora Dante, Fidas di Spinea e Sus Studenti Universitari Spinea, con il Comune. «Un progetto ambizioso sia per l'amministrazione che per le associazioni coinvolte – commentano il sindaco Martina Vesnaver e l’assessore al Sociale e vicesindaco Edmondo Piazzi – Un accordo che confidiamo sarà di mutuo arricchimento e saprà dare risposte competenti e utili alle fragilità del nostro territorio, attraverso una più stretta collaborazione. La sigla del Patto è stato un bel momento di condivisione che proseguirà fra i volontari nel ritrovarsi all’interno dello stesso edificio a Crea, rinnovato e messo a loro disposizione. L’amministrazione ha consegnato in senso di riconoscenza per la gratuità dell’importante servizio reso alla comunità, la spilletta della città e le ultime pubblicazioni che parlano dell’identità storica della nostra città».

Chi sono e cosa fanno le associazioni

Sono stati siglati i Patti triennali di collaborazione fra Comune e associazioni per garantire interventi e prestazioni socio-assistenziali a cittadini in condizioni svantaggiate, di bisogno o disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà economiche, sociali e di non autonomia. Il tutto in un reciproco arricchimento e scambio di competenze ed esperienze fra la pubblica amministrazione e il terzo settore, a cui il Comune ha voluto dare impulso e potenziamento, attraverso l’incremento qualitativo e quantitativo dell’offerta di servizi sociali a favore della cittadinanza. Il Patto è il frutto di un lavoro di dialogo e confronto fra le parti, tenendo conto della complessità degli interventi, della loro durata, e regolato secondo le specifiche necessità. Alcolisti Anonimi (AA) è un’associazione di auto-mutuo aiuto per persone con problemi di alcolismo, che si incontrano in forma anonima mettendo in comune esperienze e capacità di aiuto con il fine di risolvere il comune problema di alcolismo. L’anonimato garantisce uguaglianza fra i membri che si aiutano fra loro per spirito di servizio.

Al-Anon opera con la finalità di aiutare le famiglie di alcolisti a recuperarsi dagli effetti negativi procurati dal problema di un familiare o di un amico. I due gruppi hanno le medesime finalità e si sono impegnati a incontrarsi almeno due volte a settimana, collaborando con il servizio sociale comunale per specifiche situazioni di presa in carico. Avis Comunale di Spinea OdV opera nella realtà cittadina da oltre 50 anni, intervenendo direttamente e collaborando attivamente con le altre realtà associative presenti sul territorio. La mission è quella di garantire un’adeguata disponibilità di sangue a tutti coloro che ne hanno bisogno attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue. Si è dimostrata attiva anche in altri aspetti sociali quali, ad esempio, la collaborazione con la Caritas cittadina, per l’acquisto di generi alimentari e abbigliamento destinati ai cittadini spinetensi in condizione di bisogno, organizzando serate di sensibilizzazione al dono tramite concerti e spettacoli culturali. In particolare realizzeranno almeno una volta all'anno la “Giornata della Prevenzione”, tramite screening sanitari gratuiti per la prevenzione dei rischi cardiovascolari, le anemie sideropeniche, i glaucomi e la sordità dedicata a fasce di popolazione svantaggiate.

Fidas, oltre alle iniziative di promozione di una diffusa coscienza trasfusionale e quelle che già organizza nel territorio spinetense all'interno della propria mission (progetto calendari, progetto benessere, promozione corse campestri, corsa podistica, progetto dono del sangue, raccolta fondi) supporterà il progetto” Gardening Terapeutico” realizzato dal Centro aggregativo anziani comunale all'interno delle iniziative dei servizi sociali comunali denominate “Arcipelago Demenze”. Sus realizzerà il progetto di aiuto compiti per gli studenti delle scuole elementari e medie. Lo studio affiancato da giovani volontari è utile ad acquisire un maggiore coinvolgimento da parte dei minori nell’apprendimento scolastico, attraverso un’assistenza che verrà offerta in rapporto 1 a 1 o 1 a 2 tra volontario dell’associazione e minori. Il progetto vuole combattere il rischio di dispersione scolastica da parte di minori in situazioni di disagio sociale e familiare. Un buon esito scolastico, è infatti indice di un riscontro positivo nel percorso di crescita del minore. Aiutare i minori ad affrontare l’andamento scolastico positivamente è una prevenzione verso il pericolo dell’abbandono scolastico e di intraprendere percorsi pericolosi. La prevenzione consisterà nel fare interagire due target di età molto vicine, i minori in difficoltà e un gruppo di studenti universitari, tramite un aiuto post scolastico, per 25-30 aperture all’anno che saranno di sabato mattina, per 2 ore, attraverso 4-5 volontari che accoglieranno i minori in situazione di disagio segnalati dai servizi sociali, ai quali i volontari relazioneranno sull’andamento del progetto.