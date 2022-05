Giallo sulla morte di un pensionato caduto sul Naviglio a Dolo

La tragedia mercoledì, verso le 13.30, poco distante dal ristorante "I Molini del Dolo" tra il ponte dei Cavalli e l'antico Mulino. È arrivato da lì l'urlo di una donna che ha visto prima un anziano seduto sul muretto che delimita il corso d'acqua, vestito in tuta e ciabatte, e poi lo ha notato in acqua è ha dato l'allarme. Sul posto l'ambulanza e anche i sommozzatori dei vigili del fuoco ma per l'uomo, un pensionato del posto che da qualche tempo non era pienamente in salute, non c'è stato niente da fare. Una volta tirato fuori dall'acqua non ha più dato segni di vita.

È giallo sulla sua morte, perché potrebbe aver avuto un malore o essere scivolato. I carabinieri della tenenza di Dolo sul posto hanno indagato e sentito le persone che lo avevano visto anche per risalire all'identità, visto che l'uomo non aveva con sé i documenti.