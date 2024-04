Pensionato morto a Cona, indagini sull'investimento della sua bici e la fuga di un'auto

Vanno avanti a pieno ritmo le indagini per chiarire le cause della morte di Roberto Borella, il 62enne trovato senza vita domenica mattina nel canale Rebosola lungo la provinciale che collega Cantarana e Pegolotte di Cona. Ivana, la sorella, ripete che non è possibile morire in questo modo. L'allarme era partito già sabato in serata perché i famigliari non hanno più ricevuto notizie da lui e hanno allertato i soccorsi. Domenica mattina vicino a un rotatoria è stata vista la sua bicicletta e poi il corpo senza vita di Roberto Borella che i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato intorno alle 9.

Per lui non c'era più niente da fare. I carabinieri della Compagnia di Chioggia hanno aperto le indagini perché su questa scomparsa, che potrebbe essere legata a un investimento, si stanno facendo ricerche a tutto campo per vagliare l'ipotesi che l'uomo sia stato travolto in quel punto e non soccorso, da qualcuno che al volante di un mezzo dopo averlo urtato si sarebbe allontanato. Un pirata della strada dunque. La procura mantiene il riserbo e va avanti a investigare. Nel punto non ci sono telecamere per questo l'inchiesta è delicata e le risposte arriveranno da più parti, attraverso osservazioni e testimonianze, le ispezioni sul corpo, sulla bici e sui segni nell'asfalto. «Abbiamo chiesto ai carabinieri e alla procura che che venga fatto il possibile per scoprire la verità», continua la sorella di Roberto.

Il sindaco di Cona, Alessandro Aggio, ha comunque confermato che tutte le immagini disponibili, private e pubbliche sul tratto, verranno esaminate fin dalla giornata di sabato, per appurare cosa e quando sia accaduto, in collaborazione con l'Arma di Chioggia. «È una strada dritta, invoglia a correre - ha detto il primo cittadino - Sia fatta chiarezza sulla scomparsa del concittadino. Siamo vicini alla famiglia».