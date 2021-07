Noventa: il dottor Pignata in pensione, Ulss 4 attiva per cercare nuovo medico di base

È in quiescenza da oggi. Per il momento, i suoi pazienti potranno rivolgersi agli altri professionisti della stessa medicina di gruppo in via Guaiane

Da oggi il dottor Natalino Pignata è in pensione. In attesa dell'arrivo di un nuovo medico di base titolare a Noventa di Piave, i suoi ormai ex assistiti possono scegliere di essere seguiti, all'occorrenza, da uno dei tre colleghi presenti nella stessa medicina di gruppo: Egidio Mundo, Francesco Corazza o Luca Buscato.

Per effettuare la scelta del medico è necessario rivolgersi al servizio di anagrafe sanitaria di San Donà di Piave (in via Trento) prenotando un appuntamento in presenza tramite Cup, oppure tramite mail scrivendo ad anagrafe.sandona@aulss4.veneto.it. In attesa dell'assegnazione del nuovo medico, gli assistiti del dottor Pignata potranno usufruire dell'assistenza dei tre medici che operano nella sede di via Guaiane 39.

L'azienda sanitaria fa sapere di essere da tempo attiva nella ricerca di un nuovo medico, per quanto ci sia una grande carenza in tutto il territorio nazionale.