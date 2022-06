Weekend di Pentecoste, le località di mare si riempiono

Per il fine settimana di Pentecoste gli alberghi di Jesolo viaggiano tra il 70 e l'80% di occupazione media negli hotel, con punte che arriveranno al 90%. Dati che confermano il forte ritorno del turismo sul litorale veneziano: in particolare di quello di lingua tedesca che, secondo le stime dell'Aja (associazione jesolana albergatori), ha un peso del 50% sul totale contro il 27% degli italiani.

Anche a Bibione il primo fine settimana di giugno si apre con i migliori auspici. Secondo i dati raccolti dalla Confcommercio locale, si prevede un'occupazione media nelle strutture ricettive che sfiorerà l'85%. «Numeri assolutamente importanti – spiega Andrea Drigo, presidente del Consorzio operatori balneari Bibione – che ci fanno ben sperare per questo avvio di stagione turistica. I commercianti, il comparto della ristorazione e dei pubblici esercizi sono pronti ad accogliere gli ospiti. Ci attendiamo un afflusso davvero significativo di turisti austriaci e tedeschi».

Anche per il prosieguo dell'estate, dice Drigo, «i dati in nostro possesso ci confermano l'interesse dei turisti, stranieri ed italiani, per la nostra località. Importante, infine, anche il programma di eventi che accompagnerà la stagione. Già per questo fine settimana, con il concerto di Ultimo in programma domenica 5 giugno, possiamo contare su una affluenza prevista di circa 27mila persone».