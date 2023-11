Tubatura forata con un trapano, fuoriuscita d'acqua all'ospedale di Dolo

Un incidente nel cantiere del nuovo reparto di Neuropsichiatria all'ospedale di Dolo ha provocato questa mattina una consistente perdita di acqua al quarto e quinto piano del monoblocco. Sono stati rilevati, in particolar modo, ristagni ai piani di calpestio dei livelli sottostanti e lungo i percorsi comuni. I tecnici dell'Ulss 3 sono al lavoro per ripristinare la corretta operatività.

Da una prima ricostruzione, la perdita sarebbe stata provocata dall'uso improprio di un trapano, che avrebbe forato una tubatura interna al muro. L'acqua fuoriuscita è pulita, e proviene con tutta probabilità dall'impianto antincendio.

Il pronto intervento ha già permesso di individuare il danno e di interrompere il flusso. Sono in corso lavori per ricondurre a normalità la situazione nelle aree interessate. Non si registrano interruzioni o ritardi nell'attività assistenziale.

