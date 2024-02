Fuoriuscita di azoto, intervento dei vigili del fuoco

Una fuoriuscita di azoto ha tenuto impegnati lunedì sera i vigili del fuoco, intervenuti all'interno di un'azienda di lavorazione di metalli a Scorzè.

L'allarme è scattato intorno alle 22.30 a causa di una perdita da un silos. Le squadre dei volontari di Mirano e di Mestre, con il supporto dell'autoscala, hanno intercettato la fuoriuscita e messo l'area in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell'incidente.

