Triplice perizia sull'incidente mortale a Gorgo al Monticano

La procura di Treviso vuole fare luce sul tragico incidente avvenuto il 4 marzo a Gorgo al Monticano, nel quale hanno perso la vita la diciassettenne Barbara Brotto e la diciannovenne Eralda Spahillari, trevigiane. Nello stesso scontro sono rimasti feriti altri due ragazzi: il ventenne Mikele Tatani, di Pravisdomini, conducente della Bmw in cui viaggiavano le vittime; e un altro passeggero a bordo della vettura, Daniel Castelli, 18 anni, di Motta di Livenza.

La pm Gabriella Cama ha iscritto nel registro degli indagati, per il reato di omicidio stradale, sia Tatani sia l’amico Gezim Qerosi, 19 anni, di Annone Veneto, che era al volante di una Polo che la Bmw avrebbe superato e urtato, prima di finire contro l’albero.

Data la complessità del sinistro - come riporta TrevisoToday - il sostituto procuratore ha presentato istanza al gip di procedere a un incidente probatorio per una triplice perizia: una per stabilire la capacità di partecipare al processo di Tatani, che non è più in pericolo di vita ma ha riportato gravissime conseguenze; un’altra sui cellulari, posti sotto sequestro, in uso ai due indagati per verificare se li stessero utilizzando al momento dello schianto; e una cinematica, quella cruciale, per stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità dell’incidente, che dovrà chiarire in particolare il ruolo avuto dalla Polo. Il gip Carlo Isidoro Colombo ha accolto la richiesta e fissato per lunedì 22 maggio l’udienza per il conferimento degli incarichi.