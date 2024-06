Strage di Mestre. «Una rottura meccanica del bus prima dell'incidente»

Una rottura meccanica potrebbe aver provocato lo sbandamento del bus precipitato il 3 ottobre scorso dal cavalcavia Vempa di Mestre, nell'incidente che ha portato alla morte di 22 persone. «Dall'analisi tecnica - ha spiegato oggi il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi - risulta la rottura del giunto - ovvero del sistema che porta il movimento dallo sterzo alle ruote - in un momento precedente allo sbandamento». Questo è legato a sua volta «alla rottura di un perno che, all'interno del sistema, collega il giunto». In sostanza, spiega Cherchi, sembrerebbe che «la rottura del giunto abbia una causalità con la situazione di ingovernabilità del mezzo».

Ora, ha specificato la procura, resta da capire quando il pezzo si sia rotto. Sembra che il guasto non sia dovuto a un urto precedente, «quindi l'ipotesi è che il perno fosse ammalorato in precedenza, nonostante il mezzo avesse appena un anno di vita. Il problema - rileva Cherchi - è capire perché si sia rotto questo perno».

Al malfunzionamento del bus si aggiungono le cattive condizioni delle barriere stradali, che non hanno retto all'urto e, secondo la perizia della procura, avevano «un problema di vetustà e mancata manutenzione». Di certo non erano adeguate ma non è accertato, per ora, se e in quale misura questo sia stato determinante nella caduta del bus.

Non risultano, invece, comportamenti anomali da parte dell'autista: gli accertamenti escludono che abbia utilizzato il telefono dopo la partenza del bus, mentre la visione delle telecamere interne, che hanno registrato tutte le fasi dell'incidente, «nulla aggiunge alla dinamica dei fatti». I risultati delle consulenze tecniche, ha precisato il procuratore, sono stati depositati alle parti tra ieri e oggi, e sono a disposizione dei rispettivi difensori.