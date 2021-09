Ragazzo muore investito da un treno a Oriago

Un ragazzo di 22 anni di nazionalità albanese è morto dopo essere stato investito, poco prima delle 6, da un treno della linea Venezia-Adria, a Oriago di Mira. Sul posto, all'altezza del passaggio a livello di via Ghebba, sono intervenuti soccorsi e agenti della polizia ferroviaria, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Sembra che il giovane si fosse sdraiato sui binari e il macchinista non sia riuscito ad interrompere in tempo la corsa del convoglio. Pesanti le ripercussioni sul fronte della circolazione ferroviaria, con corse cancellate e ritardi superiori ai 120 minuti.