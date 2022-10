Persona morta investita da un treno nel Portogruarese

Mercoledì mattina, verso le 7, una persona è morta dopo essere stata investita da un treno in corsa tra le stazioni di Latisana (Udine) e Portogruaro. Sul posto le forze dell'ordine e i sanitari del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Inevitabili le ripercussioni al traffico sulla tratta Venezia-Trieste, completamente bloccata in attesa dell'intervento da prassi dell'autorità giudiziaria competente.

Alle 8.45 il transito dei treni era ancora sospeso. In particolare, il convoglio delle 6 diretto da Trieste a Torino Porta Nuova era fermo alla stazione di Latisana, mentre quello delle 6.42 per Roma Termini è rimasto fermo a San Giorgio di Nogaro. L'Intercity delle 7.21 diretto da Trieste a Roma, fermo a Monfalcone, sarà instradato sul percorso alternativo da Monfalcone a Mestre, via Udine.

Articolo in aggiornamento