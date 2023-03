Turismo, le imprese del litorale cercano almeno 30mila lavoratori stagionali

L'estate 2023 potrebbe essere da record per il turismo veneto, a partire dalle spiagge. Alberghi, locali e stabilimenti si preparano ad affrontare una stagione molto promettente, con l'incognita, però, della manodopera. Il reclutamento del personale, infatti, rappresenta la principale difficoltà per le imprese venete del turismo che, secondo i calcoli della Fondazione Think Tank Nord Est, avranno bisogno di oltre 30mila lavoratori stagionali.

Nel 2019, a fronte di poco più di 25 milioni di presenze in tutta la costa veneta, le assunzioni stagionali nei servizi turistici erano state 27mila. Nel 2022, con un movimento turistico di poco inferiore ai 25 milioni, i contratti erano saliti a 30mila. Numeri decisamente in crescita rispetto agli anni precedenti: tra il 2008 e il 2016 erano stati impiegati una media di 20mila lavoratori all'anno, per poi salire a 25mila nel 2017 e continuare l’ascesa nel biennio successivo. Resta fondamentale la manodopera straniera, con un record di 8400 lavoratori stabilito nel 2022 (un migliaio in più rispetto al 2019), equivalente al 28% di tutti i contratti stagionali. La loro quota è più elevata nell’Alto Adriatico, a nord di Venezia, dove sono quasi il 30%. Secondo la Fondazione Think Tank, le previsioni di crescita del movimento turistico per l’estate 2023 fanno prevedere una maggiore domanda di lavoratori stagionali, con le assunzioni che potrebbero arrivare a 32mila, dei quali 9mila stranieri.

«Per risolvere le difficoltà di reclutamento del personale necessario alle imprese turistiche si deve agire a livello di costa veneta - dichiara Antonio Ferrarelli, presidente della Fondazione - con importanti investimenti sulla formazione, sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché sull’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, per favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro. Al governo - propone Ferrarelli - chiediamo maggiori quote per gli stagionali del turismo nel prossimo decreto flussi, ma anche detassazione e contributi a chi rinnova il contratto. Mentre Regione e Comuni potrebbero promuovere progetti di sistema sulla formazione e l’accoglienza: si tratta di investire per sostenere lo sviluppo del settore turistico di una delle più frequentate destinazioni d’Europa».

Sul tema della manodopera ha cercato di muoversi in anticipo l'Aja, associazione albergatori di Jesolo, elaborando un piano per favorire l'arrivo di lavoratori: l'attivazione di una foresteria, a disposizione del personale di altri alberghi, per facilitare la ricerca di alloggio da parte degli stagionali in trasferta; ma anche iniziative di recruiting, come un sito per l'incontro tra domanda e offerta ed una campagna di marketing territoriale per promuovere la scelta di Jesolo come località di lavoro.