«La situazione del trasporto pubblico mette in pericolo salute di passeggeri e lavoratori»

Le foto che circolano sui social testimoniano «la situazione del trasporto pubblico a Venezia, - spiega il consigliere comunale della lista Verde Progressista, Gianfranco Bettin - in un punto chiave come Fondamente Nove, questa mattina. Non è diversa in altri punti simili. Non è diversa da troppo tempo e, oltre a disarticolare la funzionalità del servizio di trasporto pubblico, questa situazione mette a grave rischio la salute di passeggeri e lavoratori: un servizio pubblico che diventa pericolo pubblico, per utenti e lavoratori».

Per Bettin, «l'incapacità dell’amministrazione e dell’azienda di risolvere una crisi ormai cronica rende il tutto ancora più preoccupante, tanto più che non ci sono segnali concreti di cambiamento, nuovi investimenti, nuova disponibilità ad attivarsi nei termini urgenti e radicali che questo stato drammatico imporrebbe. Serve una svolta in senso opposto, invece: potenziare il servizio pubblico, ascoltare le proposte dei lavoratori, garantire la sicurezza della città. Il contrario di quanto si sta facendo».

Actv, incassi dimezzati rispetto al 2019

Nel frattempo, in merito alla situazione del gruppo che gestisce il trasporto pubblico, Actv/Avm, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha dato mandato alla direzione aziendale di convocare per un incontro tutte le sigle sindacali territoriali entro il fine settimana. «Nei primi dieci mesi del 2021, - spiegano dall'amministrazione comunale - la situazione dei ricavi è stata peggiore delle previsioni iniziali, tanto che in base alla stima a fine anno è prevista una perdita di incassi da titoli di viaggio di quasi il 50% rispetto al 2019».