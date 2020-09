Pesca a luci spente in laguna, Finanza sequestra una vongolara

Stavano pescando vongole a luci spente nella zona sud della laguna. Nel corso della notte, il reparto aeronavale della guardia di finanza di Chioggia ha sequestrato un piccolo peschereccio in attività di raccolta non autorizzata.

Quando hanno notato la vongolara, i militari della Finanza hanno intimato all'equipaggio di fermare le operazioni di pesca illecita, per tutta risposta i pescatori hanno salpato, dirigendosi in zona di basso fondale, gettando in acqua il contenuto di tre ceste piene di vongole. A quel punto, dopo i reiterati ordini di alt, i baschi verdi hanno fermato l'equipaggio e perquisito il motopesca. All'interno del mezzo, di proprietà della marineria di Pellestrina, hanno identificato due persone, sanzionate per oltre 2mila euro, e sequestrato il peschereccio, del valore di circa 270mila euro.

200 chili di vongole non tracciate a bordo

Nella stessa prima mattinata, la guardia di finanza ha controllato anche un natante da diporto, apparentemente in normale navigazione. All'esito dell'ispezione, la sorpresa: a bordo, i militari hanno trovato oltre 200 chili di vongole senza alcuna attestazione sanitaria, obbligatoria per certificare la salubrità del pescato. I molluschi sono stati rigettati in acque profonde (in quanto ancora vivi), mentre al proprietario dell'imbarcazione sono state contestate sanzioni per oltre 2mila euro.