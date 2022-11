Sequestrate due tonnellate di pesce, multe per oltre 50mila euro

Pescherecci con sistemi a strascico e volante che operavano sotto costa, prodotti ittici non tracciabili, condizioni igienico-sanitarie carenti all'interno di un supermercato. È quanto hanno riscontrato i militari della guardia costiera del Veneto che, nei giorni scorsi, sono stati impegnati nell'operazione "Fenice". Un'attività di controllo a livello interregionale con l'obiettivo di contrastare la pesca illegale e di documentare la filiera di prodotti ittici.

Nel complesso, nel corso dei 66 controlli effettuati sono state sequestrate due tonnellate di pesce e comminate 27 multe, per un totale di 51.500 euro. Le ispezioni in mare hanno portato la guardia costiera a individuare alcuni pescherecci con sistemi di pesca a strascico e volante sotto costa (c'è il divieto entro le 6 miglia fino al 31 ottobre), un motopeschereccio in transito in zona di sicurezza vietata antistante il litorale di Porto Levante e diverse unità impiegate nella pesca a strascico o con draga idraulica per le vongole che avevano compilato irregolarmente il giornale di pesca.

Le ispezioni a terra negli esercizi di ristorazione, invece, eseguite in Veneto, nel Mantovano e in provincia di Pordenone, hanno portato a scoprire la detenzione e il commercio di prodotti ittici sprovvisti di etichettatura e delle informazioni minime di tracciabilità, oltre alla non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp. La merce, sottoposta a sequestro amministrativo, è stata avviata allo smaltimento. Infine, all’interno di un supermercato, oltre aver trovato pesce privo di etichettatura e di ogni altra indicazione attestante la tracciabilità, i militari hanno constatato che le condizioni igienico-sanitarie lasciavano a desiderare. I prodotti alimentari sono stati sequestrati e l'attività commerciale sospesa.