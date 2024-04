Un quintale e mezzo di vongole di mare in acque vietate: maxi multa per un pescatore

Una motopesca con sette lunghe corde calate in acqua, alle cui estremità erano state legate ceste traforate contenenti vongole di mare. È quanto hanno notato i carabinieri nei giorni scorsi nel corso di un servizio di polizia marittima lungo il canale di Pellestrina.

Le ceste contenevano un quintale e mezzo di vongole di mare, del valore commerciale stimato in 750 euro. Abbastanza per far scattare una serie di sanzioni. Il comandante dell'imbarcazione, infatti, è stato multato per complessivi 4.500 euro circa per diverse violazioni: pesca di vongole di mare in quantitativo eccedente la quota massima stabilita dal consorzio di Venezia-Chioggia; immersione in acque lagunari di molluschi provenienti da acque marittime e pescati in eccedenza; mancanza di documento di registrazione dei prodotti ittici. Le vongole sono state reimmesse in mare per il ripristino del ciclo vitale.

