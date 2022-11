Si cerca un pescatore scomparso

Nella mattina di domenica sono iniziate le ricerche di un pescatore scomparso a Sindacale, nel Comune di Concordia Sagittaria. Dell'uomo, che si trovava nel canale Nicesolo, si è rovesciato in acqua mentre era a bordo del suo barchino e da quel momento di lui non si trova più traccia. Per questo sono iniziate le perlustrazioni del canale da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco da Vicenza, oltre alle ricerche aeree con l'elicottero Drago71, che sta eseguendo dei sorvoli della zona.

Sul posto stanno cercando il pescatore scomparso anche i vigili del fuoco di Portogruaro e Mestre intervenuti anche con un gommone. Le operazioni sono iniziate non appena è scattato l'allarme, verso le 8 di domenica mattina, quando altri si sono accorti che il pescatore non c'era più e cercando nelle vicinanze non hanno avuto risultati.