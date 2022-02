Cade alla bocca di porto del Lido, pescatore soccorso con l'elicottero

Capitaneria di porto e 118 sono intervenuti stamattina per soccorrere un pescatore al Lido di Venezia. A lanciare l'allarme è stata la moglie dell'uomo, che, non vedendolo tornare, attorno alle 10 ha deciso di chiamare i soccorsi: ha spiegato che il marito normalmente va a pescare nella zona del fanale rosso di San Nicolò alle 5 di mattina, per poi tornare verso casa un paio d'ore più tardi.

A quel punto si è mossa la motovedetta della guardia costiera adibita al servizio di ricerca e soccorso, che ha effettuato una perlustrazione della zona dal lato della laguna e lungo i frangiflutti della bocca di porto. Contemporaneamente è stata allertata la polizia locale per le ricerche a terra. In poco tempo la motovedetta ha individuato l'uomo, disteso sui frangiflutti, in stato di semi incoscienza e con una ferita alla testa.

L’equipaggio gli ha prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale del 118. Constatata la difficoltà a portare il ferito a bordo dell'idroambulanza, il 118 ha inviato un elicottero. L'uomo è stato stabilizzato e portato a bordo del velivolo mediante verricello, quindi rasportato all'ospedale dell’Angelo di Mestre per le cure.