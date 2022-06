Pesca abusiva a Porto Marghera, controlli a tappeto: 8 sanzioni

I militari della stazione navale della guardia di finanza di Venezia hanno identificato sei persone che pescavano abusivamente nelle acque circostanti la zona industriale di Porto Marghera, lungo le barene adiacenti al ponte della Libertà. Una zona in cui la pesca è vietata a causa delle problematiche ambientali.

Le fiamme gialle stanno effettuando in questi giorni una serie di controlli in quell'area, attività che rientrano in un più ampio monitoraggio che eseguono costantemente in laguna proprio per contrastare il fenomeno della pesca abusiva. Sono stati identificati sei pescatori (al momento non ci sono conferme sulla nazionalità e su cosa stessero pescando) e riscontrate almeno otto violazioni, che potrebbero non essere le uniche. L'importo delle multe ad ora ammonta a diverse migliaia di euro ma la fase di verifica è ancora in corso e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi. La guardia di finanza, per adesso, mantiene il riserbo sull'attività investigativa che riguarda sia le norme relative alla pesca che quelle ambientali e della salute.

Qualche giorno fa erano circolate alcune foto che ritraevano dei pescatori, probabilmente di origine asiatica, nella acque antistanti la zona industriale. L'ipotesi era che fossero a caccia di ostriche ma, al momento, la guardia di finanza non si sbilancia.