Sei pescatori multati: sanzioni per 12mila euro

Stavano uscendo dal porto un'ora prima rispetto a quanto previsto dalla normativa. Sono stati multati sei pescatori, fermati nei giorni scorsi dai carabinieri durante un servizio di controllo.

I militari stavano effettuando un servizio di prevenzione e repressione sul fronte della pesca di frodo finalizzato anche alla verifica del rispetto delle ordinanze e decreti ministeriali sulle attività di pesca dei molluschi. Nell'occasione sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 12mila euro ai sei pescatori a bordo di imbarcazioni, controllati in uscita dal porto di Malamocco in un orario non consentito. Nello specifico, i pescatori sono stati sottoposti ai controlli alle quattro del mattino circa, in violazione della legislazione di settore che, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno, permette l’uscita dal porto non prima delle cinque.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday