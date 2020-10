Falla nello scafo: un peschereccio soccorso in laguna

Nella serata di ieri, 22 ottobre, un peschereccio appartenente alla marineria di Chioggia si è trovato in difficoltà nella zona dell’imboccatura del canale di San Leonardo: la barca stava imbarcando acqua a causa di una falla causata, probabilmente, da uno spuntone di briccola semisommerso. L'equipaggio ha lanciato l'allarme e sul posto, in soccorso, sono arrivate un’unità dei vigili del fuoco e la motovedetta della guardia costiera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viste le dimensioni contenute della via d’acqua, tali da non compromettere totalmente la navigabilità, la barca in difficoltà è stata accompagnata a pacchetto tra lo scafo dei vigli del fuoco ed un altro peschereccio presente in zona, fino a Pellestrina. Lì è stata ricoverata in un cantiere nautico, dove subirà le riparazioni del caso. La motovedetta della guardia costiera ha scortato il convoglio, pronta ad intervenire in caso di problemi. Le operazioni si sono concluse verso le 21.