Pestaggio con mazza a Jesolo, i coinvolti legati allo spaccio con le vicine province

Un pestaggio legato allo spaccio. Spartizione del territorio, confini non rispettati o affermazione di egemonia su un'area: su queste ipotesi e puntando all'identificazione dei coinvolti attraverso i video e le testimonianze, stanno lavorando i poliziotti del commissariato di Jesolo che indagano sull'aggressione a bastonate tra stranieri, avvenuta nella notte fra domenica e lunedì tra via Verdi e via Mascagni.

Una violenza spaventosa e decine di commenti quando le immagini sono circolate sui social: in molti hanno collegato quanto accaduto con altri episodi, legati probabilmente allo stesso gruppo di malviventi che si muove sul territorio per smerciare sostanze a seconda della "stagionalità". Tra di loro qualcuno pensa di aver riconosciuto un nordafricano chiamato "rapper", un uomo già di una certa età forse costretto a misurarsi con le "nuove leve" per difendere la propria egemonia. Sarebbe lui la vittima delle mazzate a sangue che un altro straniero, più giovane, gli ha inferto alla schiena con un bastone. E il "rapper" non è di certo rimasto a subire impassibile, reagendo e colpendo a sua volta mentre intorno c'era almeno una terza persona e poi altre a distanza, da come appare dai video che la polizia sta studiando oltre a indagare a tutto campo su fatti precedenti nel territorio.

La Scientifica è al lavoro per la ricostruzione dei volti e sta facendo accertamenti su un giro di spaccio che si estenderebbe anche fuori provincia, attraverso legami con la criminalità di quelle limitrofe, verso le quali i coinvolti si muovono anche in macchina talvolta sparendo dalla circolazione per lunghi periodi per poi ricomparire a seconda delle convenienze. Persone che vivono di espedienti, spesso occupano alberghi chiusi e tutt'altro che pacifiche. Proprio alcuni giorni fa, durante un controllo in una struttura alberghiera inattiva, gli uomini del commissariato di Jesolo hanno identificato un tunisino di 34 anni, irregolare e con altri reati reati a carico, che è stato espulso con accompagnamento al cpr di Ponte Galeria (Roma): un provvedimento che garantisce l'allontanamento fisico quando ci sono seri motivi di sicurezza e ordine pubblico.