Un altro pestaggio a Sottomarina: baby gang contro un ragazzo a terra

Un'altra azione violenta ad opera di ragazzi giovani, a cavallo dei 18 anni, è avvenuta a Chioggia, dove già nelle scorse settimane si erano verificati altri episodi simili. È successo l'altra notte, verso le 2.30 tra sabato e domenica. I quotidiani locali hanno ricostruito la vicenda: a Sottomarina, in piazza Europa, un gruppo di adolescenti avrebbe circondato e aggredito alcuni ragazzi più grandi, tra i 25 e i 30 anni. Uno di questi è caduto a terra, battendo la testa, e a quel punto gli aggressori si sono accaniti contro di lui, colpendolo ancora.

A intervenire in difesa della vittima è stato il titolare di un bar, assieme ad alcuni amici: hanno protetto il ragazzo dai colpi, mentre i presenti hanno chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri sono arrivati sul posto quasi subito e a quel punto gli aggressori si sono sparpagliati e allontanati: si tratta, appunto, di giovanissimi non ancora maggiorenni, le cosiddette baby gang, probabilmente collegate agli episodi di violenza giovanile che sono stati oggetto di indagine, sempre a Chioggia, poco più di un mese fa. Nel frattempo il ferito è stato portato via in ambulanza e curato all'ospedale: gli sono stati riscontrati tagli e contusioni, poi è stato necessario un intervento di chirurgia alla guancia.