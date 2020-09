Camerieri pestano un collega in pizzeria, poi gli lanciano contro coltelli

La lite è nata per futili motivi, poi si è trasformata in un pestaggio. Ad avere la peggio, ieri sera, è stato il cameriere iracheno di una pizzeria in campo Manin a Venezia. Dopo un primo scambio di insulti, l'uomo è stato picchiato con calci e pugni da due colleghi, entrambi di nazionalità bengalese. Poi sono volati anche piatti, bicchieri e coltelli. Questa mattina i carabinieri del Nucleo natanti di Venezia hanno rintracciato e denunciato a piede libero i due aggressori.

Camerieri in fuga

A lanciare l'allarme al 112, sono stati alcuni clienti, che in un primo momento non si erano accorti che nel retro della pizzeria fosse in atto una rissa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato l'iracheno, riverso a terra, e il titolare del ristorante, bengalese, nascosto all'interno del bagno. I due camerieri, nel frattempo, avevano già fatto perdere le proprie tracce, salvo essere rintracciati questa mattina per il reato di lesioni aggravate. La vittima del pestaggio è stata invece soccorsa dal personale del 118 e portata in pronto soccorso con ferite superficiali da taglio.