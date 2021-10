Ragazzo massacrato a calci e pugni: indagano i carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Conegliano (Treviso) stanno indagando su un episodio avvenuto ier sera, martedì 27 ottobre, in via XXVIII giugno a Susegana, dove un 27enne di origini marocchine residente a Venezia è stato aggredito da tre persone a calci e pugni, poi allontanatesi per le vie limitrofe.

Allo ragazzo, per le lesioni patite a seguito dei colpi al volto ricevuti, i sanitari del pronto soccorso coneglianese hanno refertato lesioni per un totale di 30 giorni di prognosi.