Pestaggio a sangue in centro storico, giovane attaccato da un gruppo di turisti

A raccontarlo sono le persone che hanno assistito al fatto e sono intervenute. Sui social ci sono dei video dell'accaduto domenica pomeriggio. Un gruppo di turisti ha circondato e pestato un giovane a sangue, in pieno giorno, prendendolo a calci in faccia, dicono i testimoni, verso le 17 a San Trovaso, sulla fondamenta dei bar che porta alle Zattere.

«Oggi ho contribuito a fermare una sanguinosa rissa tra un malcapitato giovane commerciante veneziano, che non aveva fatto assolutamente niente, e tre turisti latino-americani che lo stavano letteralmente uccidendo con calci e pugni in faccia senza tregua», scrive in un post Fb sul gruppo "Venezia mia" Francesca che pubblica anche un breve video dove si vede un uomo seduto e rannicchiato a terra e c'è una voce che dice: «Non si picchia una persona così, c'è la polizia».

«Ho sentito delle urla e mi sono precipitato - scrive il consigliere comunale del Partito Democratico Paolo Ticozzi - sotto la taverna di San Trovaso ho trovato dei turisti stranieri che dopo aver immobilizzato un ragazzo veneziano sulla trentina lo stavano picchiando. Uno di loro mentre il giovane era a terra gli ha sferrato un calcio in faccia. Ho chiamato la polizia e l'ambulanza, arrivati nel giro di pochi minuti. Lo accusavano di aver rubato un portafoglio, ma l'impressione è che ci sia stato un errore nell'attribuire la responsabilità di un furto». Su cosa sia successo e sull'aggressione violenta faranno luce le forze dell'ordine. Intanto il ragazzo è stato medicato al Pronto soccorso.

«Tralasciando che una tale violenza da parte dei turisti è ingiustificabile, ed ora dovranno risponderne, spero che tutte le botte che si è preso questo povero giovane veneziano servano a prendere dei veri provvedimenti - continua Francesca e attacca gli autori delle decine di borseggi che ogni giorno e con sempre maggior frequenza vengono segnalati e denunciati in centro storico - Per tutelare i cittadini - continua - si dovrebbe fare in modo che situazioni di forte degrado e violenza non si ripresentino mai più e arrestare i borseggiatori e le borseggiatrici».

«La verità sarà indagata dalle forze dell'ordine - conclude Ticozzi - ma consideriamo, anche se con tutta probabilità non è questo il caso, che il ragazzo picchiato sia colpevole di furto, questa situazione del calcio in faccia per di più mentre era immobilizzato è assolutamente inaccettabile». Non sembra comunque ci sia stato nessun tentativo di fuggire, né di nascondersi, dei responsabili del pestaggio di gruppo che sono stati visti e possono essere riconosciuti dai testimoni.