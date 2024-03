Tifoso del Venezia lancia un petardo contro il furgone della polizia locale a Como

Sarebbe stato lanciato dal pullman dei tifosi del Venezia un petardo che, nel pomeriggio di domenica 3 marzo, ha danneggiato una camionetta della polizia locale di Como. Il fatto si è verificato in occasione della partita di calcio allo stadio Giuseppe Sinigaglia, nella città lombarda.

In base alla ricostruzione di QuiComo, mentre il pullman stava transitando all'altezza del supermercato Carrefour di viale Rosselli si è aperta la porta e un tifoso che si trovava a bordo avrebbe lanciato l'oggetto. Il petardo (ma c'è chi parla di bomba carta) è finito incastrato tra il cofano e il parabrezza del veicolo della municipale e lì è esploso, danneggiando il vetro. Non si registrano, per fortuna, persone ferite. Per l'episodio non risulta che sia ancora stato fermato nessuno, ma le indagini sono in corso. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza.

La partita, valida per il campionato di serie B, si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Era considerato un big match per la vetta della classifica e l'ha spuntata il Como grazie a una magia di Patrick Cutrone, che ha segnato il gol decisivo a pochi secondi dal novantesimo minuto.