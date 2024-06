Scippi e rapine: la petizione del palazzo San Lorenzo

Lo scippo della borsa a un'inquilina appena uscita di casa, qualche giorno fa, è solo l'ultimo raccontano dal palazzo San Lorenzo in centro a Mestre. Venerdì c'è stata la rapina alla profumeria Beautiful di via Poerio e due mesi fa la prima lite fra fazioni rivali di bengalesi. Accade tutto nei due-trecento metri di quella che i sessanta residenti e commercianti della zona dicono essere diventata una "zona franca": crimini, spaccio e bisogni a cielo aperto nel cortile dietro al condominio, fra via Poerio e via Allegri, dove i fuorilegge entrano scavalcando il cancello per andare a fare i loro bisogni. Queste sono le condizioni denunciate dagli inquilini che hanno già fatto una petizione con le firme per chiedere un presidio di polizia differenziato. «Chiediamo l’istituzione di un presidio da parte delle forze dell’ordine che ponga fine ai continui episodi di violenza e spaccio con i quali dobbiamo oramai convivere ogni giorno».

I controlli in piazza Ferretto non mancano, a loro avviso, ma i presidi di forze di polizia non sono differenziati su diverse fasce orarie e si concentrano di più nella parte della Riviera XX Settembre. Martedì proprio in quest'area, verso le 14 due pattuglie della polizia locale sfrecciando davanti all'M9 si sono fermate tra i passanti con i cani antidroga, si sono avvicinate a una famiglia di stranieri con un passeggino e hanno controllato anche la cappottina e tra le coperte se vi fossero nascoste sostanze. Una delle tante verifiche - sono state centinaia dall'inizio dell'anno con denunce e arresti - compiute dalla polizia locale in centro ogni giorno, sia sulla base delle immagini delle oltre 300 telecamere di sorveglianza installate che attraverso le segnalazioni.

«Per noi sono fondamentali - commenta l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce - Andremo a potenziare, insieme alle forze dell'ordine il monitoraggio di quelle zone, sapendo che chi delinque prima o poi viene riconosciuto dai video e identificato quando è responsabile di crimini e spaccio specie in certe aree critiche. Non dimentichiamo gli otto recenti "daspo Willy" emessi dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso a carico di otto minori bloccati in Corso del Popolo un mese fa», ricorda l'assessore. Erano in un gruppo di venti giovani che a volto travisato e con mazze in pugno sono stati intercettati dai militari dell'esercito e segnalati dai cittadini, prima di essere bloccati dalle volanti e del commissariato di Mestre per controlli. Sembrava fossero sul punto di aggredire qualcuno. Per questo alcuni erano stati portati in questura e perquisiti e dai loro zaini erano spuntati coltelli e armi da taglio.