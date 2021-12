Arriva il gelo, al via il "Piano freddo": ogni notte almeno 35 posti letto per chi non ha fissa dimora

Tutte le notti almeno 35 posti letto a disposizione delle persone senza tetto; distribuzione di materiali e generi di conforto (coperte, sacchi a pelo, vestiario, bevande calde, altri prodotti alimentari), equipe di operatori di strada (una a Mestre e l'altra a Venezia) presenti nei luoghi frequentati dalle persone in difficoltà o segnalate dalla cittadinanza, per monitorare situazioni di vulnerabilità: al via da oggi, con l'abbassarsi delle temperature, il “Piano freddo” del Comune, un aiuto anche quest'anno alle persone senza fissa dimora. Rimane attivo fino al 10 marzo con il numero verde 800589266, che è in funzione tutto l'anno, i cittadini possono segnalare direttamente situazioni critiche.

I posti letto saranno messi a disposizione al dormitorio in via Santa Maria dei Battuti, dalla Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità. Le modalità di accoglienza avverranno tramite prenotazione due volte la settimana, nello stesso dormitorio, nelle giornate di lunedì e venerdì. La prenotazione, al fine di favorire il turn over degli ospiti darà la possibilità di pernottare per 3/4 giorni consecutivi. Per ridurre il rischio di contagio verrà eseguito ogni volta sugli ospiti un tampone e verrà consegnato a ognuno, al momento dell'arrivo, un kit igiene (spazzolino, dentifricio, sapone, asciugamano) e un kit di biancheria intima differenziata per genere e taglia, nonché, al mattino successivo, un kit colazione.

Il “Piano freddo” è stato presentato questa mattina, alla Casa dell'Ospitalità, dall'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, dal presidente della struttura, Paola Bonetti, dai presidenti della Croce Rossa di Venezia, Francesca Battan, e della Croce Verde di Mestre, Maurizio Ceriello, dal direttore della direzione Coesione sociale del Comune, Danilo Corrà. «È un servizio – ha sottolineato Venturini – non solo ormai consolidato nel tempo, ma che ogni anno migliora, grazie alla passione e alla professionalità dei soggetti che vi partecipano. Un grazie di cuore, quindi, a tutti coloro che contribuiscono a rendere possibile questa iniziativa, a cui il Comune crede molto, anche in termini economici».

Il lavoro di contatto serale si svolgerà in collaborazione con Croce Rossa Italiana e con Croce Verde: le squadre saranno composte non solo da educatori e da personale medico, ma anche da alcuni operatori Peer (pari), ovvero ex ospiti del dormitorio, italiani e stranieri, che, dopo aver superato con successo un percorso di inclusione, mettono a disposizione ora la loro “esperienza” passata per poter raggiungere con maggior facilità le persone in strada.